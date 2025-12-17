Mehr als ein Besuch

Manche Besuche sind mehr als ein Termin. Man spürt es sofort: Hier entsteht etwas Besonderes – eine Verbundenheit, vielleicht sogar eine Freundschaft, die lange tragen wird.



So erging es uns beim Besuch der Schreinerei Grewing. Im Rahmen einer Dorfrunde mit Constanze von Gerkan aus der Öffentlichkeitsarbeit zeigte sich Inhaber Norbert Grewing tief beeindruckt von der Arbeit des Friedensdorfes und dem, was hier tagtäglich geleistet wird. Ein Eindruck, der berührte und der nachwirkte.



Der Kontakt zum Friedensdorf kam auf besonders schöne Weise zustande: über die Tochter des Firmeninhabers, die selbst beruflich Teil unseres Teams ist. Aus dieser persönlichen Verbindung wuchs schnell ein echtes Interesse und der Wunsch, die Arbeit des Friedensdorfes aktiv zu unterstützen.



Bei dem Besuch wurde dem Friedensdorf ein Scheck in Höhe von 2.000 Euro überreicht. Inhaber und Mitarbeitende der Schreinerei Grewing hatten sich bewusst dafür entschieden, in diesem Jahr auf Weihnachtspräsente zu verzichten und das dafür vorgesehene Budget stattdessen für caritative Zwecke zu spenden.



Doch die Unterstützung endet nicht bei der finanziellen Hilfe. Auch mit handwerklichem Können, Muskelkraft und großem Engagement wird die Schreinerei Grewing künftig an unserer Seite stehen und das Friedensdorf tatkräftig unterstützen.



Wir sagen von Herzen Danke – für das Vertrauen, die Großzügigkeit und für das Gefühl, neue Freunde gewonnen zu haben.