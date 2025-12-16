Friday for Future mit Herz: Schüler*innen engagieren sich

Jeden Freitag arbeiten die Kinder der Eduard-Dietrich-Schule in Ratingen im Rahmen ihres Projekts „Friday for Future“ an Themen rund um Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln. In dieser Woche entschied sich eine Projektgruppe dafür, ihren Blick ganz bewusst auf Kinder zu richten, die Hilfe benötigen – und griff die Idee, etwas für das Friedensdorf zu tun, mit großer Begeisterung auf.



Mit viel Kreativität und Engagement nähten die Schülerinnen und Schüler aus Stoffresten mit der Nähmaschine kleine Kunstwerke, darunter Schals und weitere liebevolle Stücke. Diese wurden anschließend verkauft. Schnell war den Kindern klar: Malen verbindet fast alle Kinder auf der Welt. Von einem Teil der Einnahmen kauften sie deshalb Malutensilien wie Stifte und Hefte – sogar ein selbstgebasteltes Ausmalbuch war dabei. Die übrige Summe über 122,50 Euro spendeten sie an das Friedensdorf.



Begleitet wurde das Projekt von Klassenlehrerin Anne Voß, die die Kinder bei ihren Ideen unterstützte und ihnen Raum gab, Verantwortung zu übernehmen und Mitgefühl zu zeigen. In den kommenden Tagen werden die Schülerinnen und Schüler ihren Besuch im Friedensdorf außerdem in einer digitalen Dokumentation mit Fotos festhalten.