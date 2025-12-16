Gemeinsam über den Tellerrand schauen

Einer, der stets über seinen Tellerrand hinausblickt, ist Paul Underberg. Der Dorstener Unternehmer, der mit seinen InJoy-Fitnessstudios große Erfolge feiert, ist seit seinem Besuch im Friedensdorf im vergangenen Sommer ein treuer Wegbegleiter und engagierter Unterstützer unserer Arbeit.



Dieses Engagement hat schnell Kreise gezogen: Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Mitglieder der InJoy-Fitnessstudios wollten helfen. Im Fitnessstudio wurden Geschenke für unsere Wunschbaum-Aktion gesammelt, liebevoll verpackt, unter den InJoy-Tannenbaum gelegt und schließlich persönlich ins Friedensdorf gebracht. Eine wunderbare Sache, die unseren Kindern ein großes Lächeln ins Gesicht zaubert.



Constanze von Gerkan aus der Öffentlichkeitsarbeit des Friedensdorfes freute sich sehr über den Besuch. Mit dabei war außerdem Engin Yavuzaslan, Trainer des Fußball-Oberligisten SV Schermbeck und ebenfalls ein langjähriger Freund und Unterstützer des Friedensdorfes.



Wir sagen von Herzen Danke.