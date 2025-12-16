Zu Gast bei Freunden im Sauerland

Mit großer Dankbarkeit blicken wir auf einen wunderbaren Besuch beim Lions Club Plettenberg zurück. Die Einladung, vor Ort zu Gast sein zu dürfen, haben wir sehr gerne angenommen – und wurden mit herzlicher Gastfreundschaft, offenen Gesprächen und einer ganz besonderen Atmosphäre empfangen.



Die Lions aus Plettenberg sind seit vielen Jahren treue Weggefährten und verlässliche Freunde des Friedensdorfes. Diese langjährige Verbundenheit war bei unserem Besuch in jeder Begegnung spürbar. In entspannter Runde entstand ein toller Austausch über unsere gemeinsame Motivation, Kindern in Not zu helfen, über aktuelle Herausforderungen und über das, was uns seit so langer Zeit miteinander verbindet.



Ganz besonders freuen wir uns auch über die erneute großzügige Spende, die uns im Rahmen des Treffens überreicht wurde.



Es war ein rundum gelungener Nachmittag – mit wunderbaren Gesprächen, viel Herzlichkeit und in der schönen Kulisse des Sauerlandes. Von Herzen sagen wir Danke an den Lions Club Plettenberg und das Lions Hilfswerk Plettenberg für die Einladung, die Unterstützung und die langjährige Freundschaft.