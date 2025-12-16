Ein wunderschöner Vormittag

Ein ganz besonderer Adventsmoment: Bereits zum wiederholten Mal durfte das Friedensdorf zu Gast beim dritten Adventssingen der Gerd-Jansen-Schule in Krefeld sein – und wieder war es ein wunderbarer Vormittag, der lange in Erinnerung bleibt.



Unser Mitarbeiter Dennis Bröhl aus der Öffentlichkeitsarbeit erlebte gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Familien und Gästen eine wunderschöne, stimmungsvolle Veranstaltung voller Musik, Gemeinschaft und Herzenswärme. Die liebevoll gestalteten Beiträge, das gemeinsame Singen und die besondere Atmosphäre machten deutlich, wie viel Engagement und Zusammenhalt an der Gerd-Jansen-Schule gelebt wird.



Umso mehr freuen wir uns über die Spende von knapp 1.500 Euro, die im Rahmen des Adventssingens für unsere Arbeit übergeben wurde.

Von Herzen sagen wir Danke.