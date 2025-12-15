Eine Chance auf ein neues Leben

Bakhtullah (10) aus Afghanistan findet Hilfe im Elisabeth Krankenhaus Recklinghausen



Ein Lächeln, ein neugieriger Blick und ein fester Händedruck – so beginnt für Bakhtullah ein neuer Lebensabschnitt. Der zehnjährige Junge aus Afghanistan kam über die medizinische Einzelfallhilfe von Friedensdorf International nach Deutschland, um im Elisabeth Krankenhaus Recklinghausen behandelt zu werden.



Bakhtullah stammt aus Kandahar. Nach einer Beinverletzung entwickelte sich bei ihm eine schwere Knochenentzündung. Eine Behandlung war in seiner Heimat nicht möglich. Dank der seit rund 20 Jahren bestehenden Kooperation zwischen dem Friedensdorf und dem Elisabeth Krankenhaus Recklinghausen erhielt er die Chance auf eine dringend notwendige Operation.



Der Eingriff verlief sehr erfolgreich. „Ohne diese Operation hätte Bakhtullah ein Leben mit starken Schmerzen und vermutlich sogar eine Amputation gedroht“, erklärt Jens Große-Weischede, der beim Friedensdorf die medizinische Einzelfallhilfe koordiniert. „Jetzt hat er wieder eine echte Perspektive.“



Begleitet wurde Bakhtullahs Aufenthalt in Recklinghausen von Constanze von Gerkan aus der Öffentlichkeitsarbeit des Friedensdorfes sowie Jens Große-Weischede, die sich vor Ort ein Bild von der Behandlung machten und dem medizinischen Team persönlich dankten.



Nach dem Krankenhausaufenthalt wechselte Bakhtullah zurück ins Friedensdorf nach Oberhausen. Dort verbringt er noch einige Wochen, bevor er nach Abschluss der Nachbehandlung und weiterer Kontrolltermine zu seiner Familie nach Afghanistan zurückkehren kann.



Trotz der fremden Umgebung ist Bakhtullah schnell zu einem kleinen Mittelpunkt geworden. Pflegekräfte berichten von seiner Lebensfreude, seinem Lachen und davon, wie viel positive Energie er auf die Station bringt. Der Kontakt zu seiner Familie erfolgt in dieser Zeit vor allem über Briefe – umso wichtiger sind die Menschen, die ihm hier Halt und Zuversicht geben.



Bakhtullahs Geschichte steht stellvertretend für viele Kinder, denen das Friedensdorf gemeinsam mit engagierten Partnerkrankenhäusern eine Zukunft ohne tägliche Schmerzen ermöglicht.