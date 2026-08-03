Der Afghanistan-Blog

Sonntag, 2. August:

Angekommen in Kabul – Ein Wiedersehen, zu Herzen geht

Gestern Morgen sind wir nach Kabul zurückgekehrt. Mit an Bord war auch Osman, der es kaum erwarten konnte, endlich wieder nach Hause zu kommen. „Ich habe mitgezählt – es waren zwei Jahre und acht Monate“, sagte er voller Vorfreude kurz vor der Landung.

Der Moment der Wiedervereinigung war bewegend. Seine Familie hatte sich versammelt, um ihn willkommen zu heißen. Freude, Umarmungen und glückliche Gesichter – Augenblicke wie diese zeigen, warum sich jeder Einsatz lohnt. Zu sehen, wie ein Kind nach einer langen Zeit der Behandlung gesund zu seinen Liebsten zurückkehren kann, ist ein ganz besonderes Geschenk.

Vor gut einer Stunde haben wir gemeinsam mit unseren Partnern damit begonnen, die ersten Kinder medizinisch zu begutachten. Für den heutigen Tag hat der Afghanische Rote Halbmond bereits mehr als 600 Termine für kranke und verletzte Kinder vergeben. Nun gilt es, gemeinsam zu entscheiden, welchen Kindern wir durch unsere Operationsprojekte in Afghanistan oder im Rahmen unserer Einzelfallhilfe in Deutschland eine Behandlung ermöglichen können.