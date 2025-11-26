Ein besonderes Jubiläum – und wir durften dabei sein

Am vergangenen Wochenende waren wir zu Gast beim Lions-Club Bebra-Rotenburg, der sein beeindruckendes 50-jähriges Bestehen gefeiert hat. Für uns war es ein großes Geschenk, Teil dieser besonderen Feier zu sein – und dabei auf viele bekannte Gesichter zu treffen.



Mit großer Freude haben wir liebgewonnene Freunde des Friedensdorfes wiedersehen dürfen, darunter Dirk Elfgen und Edwina De Pooter, die uns seit vielen Jahren eng verbunden sind und unsere Arbeit mit viel Herz unterstützen und auf ihre unvergleichliche Art durch den Abend führten.



Ein besonderer Moment des Abends: Unsere Kollegin aus der Öffentlichkeitsarbeit, Constanze von Gerkan, durfte aus den Händen von Wolfgang Schneider – amtierender Club-Präsident vom Lions-Club Bebra-Rotenburg – eine großzügige Spende in Höhe von 10.000 Euro entgegennehmen.



Diese Unterstützung bedeutet uns unglaublich viel – sie hilft uns dabei, die Kinder im Friedensdorf weiterhin bestmöglich zu versorgen und ihnen ein Stück Geborgenheit zu schenken.



Wir sagen von Herzen: Alles Gute zu 50 Jahren Lions Club Bebra-Rotenburg und ein herzliches Dankeschön für diese enorme Spende. Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre der Verbundenheit und Freundschaft.