Ein Herzensgeschenk zum 70. Geburtstag – Danke, Bernhard Uppenkamp

Manchmal sind Geburtstage mehr als nur ein persönlicher Meilenstein. Genau das hat Bernhard Uppenkamp anlässlich seines 70. Geburtstages gezeigt. Gemeinsam mit seinen Gästen hat er eine tolle Spende gesammelt, um damit die Arbeit des Friedensdorfes zu unterstützen.



4.250 Euro durfte unsere Kollegin Constanze von Gerkan im Namen des Friedensdorfes entgegennehmen – ein Betrag, der direkt dort ankommt, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Wir sagen aus tiefstem Herzen Danke, lieber Bernhard Uppenkamp, für diese wunderbare Idee zum runden Geburtstag – und Danke an alle Gäste, die diesen besonderen Tag genutzt haben, um Hoffnung zu schenken und Leben zu stärken.