Pfalzgrafen-Taler fürs Friedensdorf

Seit vielen Jahren dürfen wir uns über die großartige Unterstützung der Pfalzgrafen Apotheke freuen. Was Inhaber Klaus Beck einst begann, führt seine Tochter Anna Beck mit viel Herzblut fort – und das spüren auch ihre Kundinnen und Kunden.



Durch die beliebten Pfalzgrafen-Taler kamen allein bei der letzten Aktion stolze 2.000 Euro für das Friedensdorf zusammen. Insgesamt durften wir uns erneut über eine Spende in Höhe von mehreren Tausend Euro freuen – ein wertvoller Beitrag für unsere medizinische Hilfe für Kinder aus Krisengebieten.



Wir sagen von Herzen Danke an Anna Beck, das gesamte Apothekenteam und alle Kundinnen und Kunden, die diese tolle Unterstützung möglich gemacht haben.