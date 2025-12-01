Freunde treffen – und Gutes tun

Unter diesem schönen Motto hatten die Dinslakener Andrea und Mike Matejka gemeinsam mit ihrer Tochter Jana am ersten Adventswochenende eingeladen. In gemütlicher Atmosphäre, mit Würstchen vom Grill, Glühwein und Kakao, kamen rund 60 Freundinnen und Freunde im heimischen Garten zusammen.



„Wir haben Freunde und Bekannte zu einem gemütlichen Abend eingeladen. Unsere Gäste haben dann eine Spende gegeben, die wir dem Friedensdorf übergeben wollen“, berichtet Mike Matejka. Und die Gäste zeigten sich großzügig: Rund 330 Euro kamen zusammen.



Die Spende durfte Thomas Killmann aus dem Friedensdorf entgegennehmen – der beim vorherigen Besuch sogar selbst eine der leckeren Grillwürstchen genießen durfte.



Wir sagen von Herzen Danke an Familie Matejka und ihre großartige Runde von Freundinnen und Freunden. Solche Aktionen zeigen, wie viel Herzenswärme und Gemeinschaft in der Adventszeit steckt – und wie viel Gutes daraus entstehen kann.