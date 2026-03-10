Einbruch in „Friedas Welt“ in Dinslaken

Ein unerfreulicher Vorfall hat am vergangenen Wochenende den Betrieb von „Friedas Welt“, dem Deko- und Geschenke-Laden des Friedensdorfes an der Lanterstraße 21 in Dinslaken, überschattet. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten die Kasse samt dem darin befindlichen Bargeld.



„Der Einbruch hat uns zunächst wie ein Schock getroffen – insbesondere, weil wir am Samstag zeitgleich unseren Hallentrödel in der benachbarten Halle für Sachspenden veranstaltet haben“, berichtet Sarah Beckmann vom Friedensdorf.



Die verständigte Kriminalpolizei war vor Ort und nahm den Vorfall auf. Durch die notwendigen Maßnahmen und Verzögerungen kam es zunächst zu Einschränkungen im Ablauf der Veranstaltung.



„Leider mussten wir dadurch auch Einbußen bei den Einnahmen hinnehmen. Umso mehr möchten wir uns herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern bedanken, die großes Verständnis gezeigt und geduldig gewartet haben, bis wir ‚Friedas Welt‘ wieder öffnen und den Hallentrödel starten konnten“, so Beckmann.



Trotz des schwierigen Starts entwickelte sich der Tag schließlich zu einer erfolgreichen Veranstaltung. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit zum Stöbern, sodass zahlreiche Artikel verkauft werden konnten.



Das Team der Sachspende blickt daher bereits wieder nach vorne und freut sich weiterhin über Sach- und Trödelspenden. Wer gut erhaltene Gegenstände abgeben möchte, wird gebeten, vorab telefonisch Kontakt aufzunehmen.



„Wir freuen uns sehr über jede Unterstützung“, betont Sarah Beckmann. „Bitte stimmen Sie die Abgabe von Spenden vorab mit uns ab.“



Kontakt für Trödel-Spenden:

Telefon: 02064 / 49740