Feiertagspause überall – aber wir halten den Betrieb am Laufen (Ostern im Friedensdorf)

An der Rua Hiroshima und an der Lanterstraße gibt’s keinen Stillstand – auch nicht zu Ostern! Die Kinder im FRIEDENSDORF müssen versorgt werden, das Programm im Heimbetrieb, in der Reha und zum Teil auch in der Verwaltung läuft weiter. Doch für die beteiligten Kräfte im Betreuer-Team ist das kein großes Ding – sie sind wie immer mit Feuereifer am Start.

Verbunden mit einem Ostergruß schildern Mitarbeitende verschiedener Abteilungen Ihnen kurz und knapp, was bei ihnen über die Feiertage zu tun ist. Los geht’s …..

Sarah Beckmann (Sachspendenannahme): Am Samstag sind wir wie gewohnt in der Lager- und Hilfsgüterhalle auf der Lanterstraße. Wir freuen uns, wenn auch an diesem langen Wochenende wieder viele Spender den Weg zu uns finden. Denn der Bedarf an gut erhaltener Kleidung für Kinder und Erwachsene ist ungebrochen groß. Solltet ihr an den Feiertagen den Weg zu uns aufsuchen, sind unsere Sammelbehälter für Textilien und Schuhe auch ein guter Ort, um eure Spenden trocken und sauber für die unterschiedlichsten Belange des Friedensdorfes abzugeben. Im Namen aller Schützlinge von Friedensdorf International sagen wir herzlichen Dank und wünschen euch schöne Ostertage.

Natalie Vienken (Heimleitung): Ostern läuft bei uns ganz normal ab. Am Ostermontag gibt es für die Kinder einen Geschicklichkeits-Parkour, der über das Lernhaus angeboten wird. Danach gibt es eine Überraschung für die Kinder, Ostereier und einen Schokohasen für jedes Kind.

Lernhaus-Team: Über die Osterfeiertage wird es auch im Lernhaus einige Bildungsangebote für die Kinder geben. Wie bei nahezu allen unseren Aktivitäten soll der Spaß im Vordergrund stehen, deshalb geht es insbesondere Ostermontag dann um Spiel und Bewegung im Rahmen einer kleinen Rallye. Wir hoffen dabei auf gutes Wetter für uns alle!

Katrin Huskamp (Rehabilitation): Die REHA-Abteilung bleibt mit der Versorgung der Kinder auch über die Feiertage am Ball und wünscht allen Interssierten am Friedensdorf eine schöne Osterzeit!

Hauswirtschafts-Team: Wie an den anderen Tagen auch, bereiten wir 170 Portionen für die Kinder vor. Am Karfreitag gibt’s Fisch mit Kartoffeln, Ostersonntag Rinderbraten mit Broccoli und Spätzle. Alles läuft ab wie immer, aber zu Ostern gibt’s Schokohasen zum Nachtisch.

Thomas Killmann (stellv. Friedensdorf-Leiter): Neben eventuellen Notfallreparaturen werden während der Feiertage erforderliche EDV-Arbeiten durch die technische Abteilung umgesetzt. Der Vorteil hierbei ist, dass in diesen Tagen nur wenige EDV-Arbeitsplätze benötigt werden. So können Ausfallzeiten minimiert werden. Heute ist es Standard, auch an Feiertagen die IT-Sicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten – darum bemühen wir uns also auch an Ostern. Zudem gibt es in der Dorfmeisterei einen Notdienst. Der kümmert sich bei Bedarf um Ausfälle – zum Beispiel bei der Heizanlage oder den Fahrstühlen. Wenn das nicht reicht, wird ein Fachunternehmen beauftragt.

Katharina Böhme (Bildungswerk): Unsere Bildungsangebote ruhen zwar an den Osterfeiertagen – die Bewerbungen der bald startenden neuen Kurse jedoch nicht! Auch die baldige Aktion „Friedenstauben 2.0“ steht in den Startlöchern und wird hoffentlich wieder viele junge und junggebliebene Menschen erreichen! Wer nebenbei noch ein kurzfristiges Ostergeschenk benötigt – Gutscheine für unsere Veranstaltungen machen sich auch im Osterkörbchen nicht schlecht!

Elli Brinkmann, Heike Erker, Marion Kaluza, Silke Schumacher und Steffi Volkinger teilen sich den Dienst im Empfangsbereich des Friedenshauses. Am Karfreitag sowie am Ostersonntag und am Ostermontag ist die Zentrale der Verwaltung an der Lanterstraße jeweils von 8 bis 15 Uhr besetzt. Am Ostersamstag ist die Tür von 5.30 bis 16 Uhr geöffnet.