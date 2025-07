Kindern in Afghanistan helfen – heute und morgen

Viele haben ihr halbes oder sogar ihr ganzes Leben im Iran verbracht, besonders die Kinder. Jetzt müssen sie gehen. Zigtausende Afghaninnen und Afghanen kommen täglich über die Grenzübergänge in Herat und Nimroz. Die Kinder kennen Afghanistan nicht. Sie werden empfangen von Ungewissheit, Armut und Krankheit. Um möglichst vielen von ihnen in ihrer akuten Not helfen zu können, hat das Friedensdorf Hilfspakete finanziert: Medikamente, Milchpulver für Babys, Nahrung für Kleinkinder. Die Hilfe reicht für 50.000 Personen – das ist viel und doch viel zu wenig für alle. Dennoch ist sie wichtig, ein Zeichen der Menschlichkeit, ein Zeichen der Hoffnung. Es sagt: Wir lassen euch nicht allein!

Unsere Partner vom Afghanischen Roten Halbmond sind unermüdlich im Einsatz, um für die notleidenden Menschen da zu sein, sie zu versorgen, sie zu stützen, um unsere Hilfsgüter zu verteilen. Ohne unsere Partner würde die Hilfe nicht ankommen – und ohne Spendengelder wäre sie komplett unmöglich!

Das gleiche gilt für unsere langfristig angelegten Projekte vor Ort, für Brunnen, für unser Hühnerprojekt, für die Finanzierung von dringend benötigten Operationen für Kinder in Kabul. Wir möchten JETZT für die Kinder in Afghanistan da sein und auch zukünftig.

Mit Ihrer Hilfe schaffen wir das! Danke!

Unter dem Stichwort „Afghanistan“ ist jede finanzielle Unterstützung herzlich willkommen:

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

Diese Reportage von Politikredakteur Jan Jessen über die aktuelle Situation in Afghanistan und die Hilfe des Friedensdorfes ist am 4.7.25 in der NRZ erschienen.