Einblicke in die Hintergründe unserer Arbeit gibt es bei den offenen Dorfrundgängen, bei denen Mitarbeitende des Teams der Öffentlichkeitsarbeit erklären, was genau in den einzelnen Abteilungen geschieht.

Termin: Samstag, 4. Mai wahlweise um 13 oder um 14 Uhr.

Anmeldung zur offenen Dorfrunde bis spätestens Donnerstag, 2. Mai per Mail an offen@friedensdorf.de oder per Telefon: 02064-49740 (Zentrale).

Foto: Roger Turesson