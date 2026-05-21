Schülerinnen und Schüler unterstützen das Friedensdorf

Wenn junge Menschen Verantwortung übernehmen und sich mit viel Herz für andere einsetzen, dann entstehen ganz besondere Begegnungen. So durften wir uns jetzt erneut über den Besuch von Schülerinnen und Schülern der ST. GEORGE’S British International School freuen – ein Kontakt, der das Friedensdorf bereits seit vielen Jahren verbindet.



Mitgebracht hatten die Jugendlichen nicht nur großes Interesse an der Arbeit des Friedensdorfes, sondern auch eine Spende von mehr als 4.000 Euro. Übergeben wurde die Summe an Regina Schröder und Phil Größing aus der Öffentlichkeitsarbeit des Friedensdorfes.



Möglich gemacht wurde dieser Betrag durch einen Bake-Sale im Rahmen einer schulischen Veranstaltung. Dabei engagierten sich nicht nur die Schülerinnen und Schüler mit viel Einsatz und Kreativität, sondern auch die Eltern unterstützten die Aktion: Mit Speisen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Ländern, aus denen die Familien der Schulgemeinschaft stammen, entstand ein buntes, internationales Buffet, dessen Verkaufserlös ebenfalls dem Friedensdorf zugutekam.



„Die Jugendlichen an unserer Schule sind angehalten, in der Oberstufe ein Jahr lang ein soziales Projekt zu unterstützen. Auch in diesem Jahr freuen wir uns, die Arbeit des Friedensdorfes unterstützen zu dürfen“, erklärt Lehrerin Racy Schmelter.



Wir bedanken uns von Herzen bei allen Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie den Verantwortlichen der ST. GEORGE’S British International School für die langjährige Verbundenheit und die Unterstützung unserer Arbeit.